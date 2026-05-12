Амосов раскрыл, с какой травмой вышел на бой

Рассказал о синяке и отеке перед предстоящим поединком.

Полусредневес UFC Ярослав Амосов поделился инсайдом о том, что вышел на бой с испанцем, имея небольшое повреждение.

Украинский боец заявил, что за две недели до боя у него был огромный синяк и отек под правым глазом. Он отметил, что это нормальная практика для него.

"Идеальных тренировочных лагерей не бывает, каждый раз во время подготовки со мной что-то случается, как минимум один раз. Не знаю, небольшой порез, мелкая травма", — приводит слова Амосова MMA Fighting.

Добавим, что украинец без проблем справился с Хоэлем Альваресом, записав на свой счет вторую победу подряд в UFC.

Ранее появилась информация о том, что Дана Уайт вручил Амосову солидный денежный бонус за победу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!