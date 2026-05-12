Хорнер вновь получил право работать в Ф-1

Бывший босс Ред Булл Кристиан Хорнер, который находился в обязательном отпуске, может вновь работать в Формуле-1.

Об этом сообщает RacingNews365. В июле прошлого года Хорнер покинул Ред Булл, из-за чего получил обязательный отпуск после ухода из коллектива.

Восьмого мая его перерыв закончился, и теперь специалист может присоединиться к одной из команд чемпионата и в целом работать в серии.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что он может получить должность исполнительного директора в команде MotoGP.

Тем временем бывший пилот Ред Булл заговорил о возобновлении карьеры.

