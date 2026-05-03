Хаджара могут дисквалифицировать на Гран-при Майами

Может начать гонку с пит-лейна после технической проверки болида.
Сегодня, 09:54       Автор: Валентина Чорноштан
Исаак Хаджар / Getty Images

Пилота Ред Булл Исаака Хаджара могут дисквалифицировать на Гран-при Майами.

Как пишет Motorsport, после технической проверки болида французский гонщик может потерять своё 9-е место на стартовой решётке.

Отмечается, машина Исаака не соответствует регламенту из-за размеров днища: оно выступает на два миллиметра за пределы, установленные техническими правилами 2026 года.

Таким образом, Хаджар, вероятно, будет вынужден стартовать с пит-лейна на Гран-при Майами.

