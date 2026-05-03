Может начать гонку с пит-лейна после технической проверки болида.

Пилота Ред Булл Исаака Хаджара могут дисквалифицировать на Гран-при Майами.

Как пишет Motorsport, после технической проверки болида французский гонщик может потерять своё 9-е место на стартовой решётке.

Отмечается, машина Исаака не соответствует регламенту из-за размеров днища: оно выступает на два миллиметра за пределы, установленные техническими правилами 2026 года.

Таким образом, Хаджар, вероятно, будет вынужден стартовать с пит-лейна на Гран-при Майами.

Узнать, кто взял поул и кто входит в топ-5 перед гонкой, вы можете на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!