Кадиллак подготовил специальную ливрею к Гран-при Майами

Американская команда показала обновленный дизайн болида для домашнего этапа.
Вчера, 22:40       Автор: Игорь Мищук
Кадиллак показал специальную ливрею / Cadillac Formula 1 Team

Кадиллак представил специальную ливрею, которая будет использована на ближайшем Гран-при Майами Формулы-1.

Обновленный дизайн болидов команды из США для домашнего этапа выполнен в стиле американского флага.

"Это наша первая домашняя гонка, и для нас было важно, чтобы болельщики по-прежнему узнавали то, что им известно. Я с нетерпением жду, когда зрители впервые увидят ее на трассе. Нет места лучше дома", - приводит слова главного бренд-консультанта Кадиллака Кэссиди Таурисс Sky Sports.

Напомним, что Гран-при Майами пройдет с 1 по 3 мая.

Ранее сообщалось, что китайский автопроизводитель ведет переговоры с Формулой-1.

