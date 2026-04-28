Кадиллак подготовил специальную ливрею к Гран-при Майами
Американская команда показала обновленный дизайн болида для домашнего этапа.
Кадиллак представил специальную ливрею, которая будет использована на ближайшем Гран-при Майами Формулы-1.
Обновленный дизайн болидов команды из США для домашнего этапа выполнен в стиле американского флага.
"Это наша первая домашняя гонка, и для нас было важно, чтобы болельщики по-прежнему узнавали то, что им известно. Я с нетерпением жду, когда зрители впервые увидят ее на трассе. Нет места лучше дома", - приводит слова главного бренд-консультанта Кадиллака Кэссиди Таурисс Sky Sports.
A long time coming. This is what home looks like 🖤 pic.twitter.com/4n9Lraf2ne— Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) April 28, 2026
No place like home 🇺🇸 pic.twitter.com/2iekJGhiwf— Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) April 28, 2026
Напомним, что Гран-при Майами пройдет с 1 по 3 мая.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!