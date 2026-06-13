Участник ЧМ-2026 заключил новый контракт с главным тренером

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник продлил контракт с Австрийским футбольным союзом.

Как сообщает официальный сайт организации, 67-летний немецкий специалист подписал новый договор до 2028 года и будет работать с национальной командой минимум до Евро-2028.

Рангник возглавил сборную Австрии в апреле 2022 года. Под его руководством австрийцы квалифицировались на Евро-2024, где дошли до 1/8 финала.

Также с немецким специалистом австрийская сборная отобралась на чемпионат мира-2026, где в группе J сыграет против Иордании, Аргентины и Алжира.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей ЧМ-2026.

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