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Австрия обыграла Иорданию благодаря автоголу и пенальти

Иордания сравняла счёт во втором тайме, но ошибки в защите привели к поражению.
Сегодня, 09:30       Автор: Валентина Чорноштан
Австрия - Иордания / Getty Images
Австрия - Иордания / Getty Images

В ночь на 17 июня сыграла первая пара группы J — Аргентина без проблем справилась с Алжиром, а во встрече Австрии и Иордании победу одержала европейская сборная.

Сборная Австрии открыла счёт в матче уже на 20-й минуте, Романо Шмид красиво закрутил мяч в правую девятку, находясь на границе штрафной площадки. К слову, после гола австрийцы не остановились и регулярно создавали моменты у ворот соперника.

Однако и сборная Иордании не отставала от номинальных хозяев встречи. В начале второго тайма, а именно на 50-й минуте, Али Ольван сравнял счёт в матче, но впереди было самое интересное.

Иорданцы старались отвечать контратаками, однако увеличить преимущество на табло удалось именно Австрии. Сначала Марко Арнаутович отличился голом, однако он не был засчитан из-за игры рукой, но затем защитник сборной Иордании Аль-Араб срезал мяч в свои ворота.

Под конец игры арбитр добавил около 12 минут, и за это время игрок сборной Иордании сыграл рукой, что привело к назначению 11-метрового удара в ворота Абу Лайлы. В результате счёт стал 3:1, и Австрия находится на втором месте в группе, тогда как иорданцы — на третьем.

Статистика матча Австрия — Иордания 1-го тура группового этапа ЧМ‑2026

Австрия — Иордания 3:1

Голы: Шмид 21, Аль-Араб 76, (автогол), Арнаутович 90+12, (пенальти) — Ольван 50

Ожидаемые голы (xG): 1,66 — 0,53
Владение мячом: 63% — 37%
Удары: 11 — 11
Удары в створ: 4 — 4
Угловые: 4 — 3
Фолы: 12 — 7

Австрия: Шлагер — Лаймер, Алаба, Лингарт, Пош, Мвене — Зайвальд, Шлягер — Забитцер, Шмид — Калайджич.

Иордания: Абу Лайла — Абу Таха, Абуальнади, Аль-Араб, Насиб, Хаддад — Аль-Фахури, Аль-Равабдех, Аль-Рашван, Ольван, Тамари.

Предупреждение: Забитцер 77.

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