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Футбол

Команда из группы J впервые за 72 года вышла в плей-офф ЧМ

Вышла в 1/16 финала - их ждёт Испания.
Сегодня, 10:13       Автор: Валентина Чорноштан
Игроки Австрии / Getty Images
Игроки Австрии / Getty Images

Накануне Австрия сыграла вничью с Алжиром.

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Это позволило им занять 2‑е место в группе J с 4 очками и обеспечить себе выход в плей‑офф турнира.

Тем самым австрийцы впервые с 1954 года пробились в плей‑офф чемпионата мира.

Напомним, что в 1/16 финала они встретятся со сборной Испании.

К слову, лидер аргентинцев отметился голом в седьмом матче подряд на чемпионате мира.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Австрии

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