Лидер аргентинцев отметился голом в седьмой игре подряд на ЧМ

Не забивал на ЧМ только Польше в 2022-м.

В матче 3‑го тура группового этапа Аргентина уверенно обыграла Иорданию, голом отметился и их главная звезда — Лионель Месси.

Напомним, что нападающий начал матч со скамейки запасных и вышел только во втором тайме.

Он забил на 80‑й минуте, тем самым отличившись в седьмом матче чемпионата мира подряд и установив рекордную серию результативности в истории турнира.

7 - Lionel Messi is the first player to score in seven consecutive FIFA World Cup appearances (last 4 in 2022, first 3 in 2026).



Inevitable. pic.twitter.com/RtmZ0di7wS — OptaJack⚽️ (@OptaJack) June 28, 2026

Ранее Месси забивал во всех матчах чемпионата мира‑2022 в Катаре, однако не смог отличиться лишь однажды — в поединке против Польши на групповом этапе Мундиаля‑2022.

Ранее Испания установила уникальное достижение в рамках группового этапа чемпионата мира.

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