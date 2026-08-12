Представители Карпат и Кривбасса стали лучшими тренером и игроком второго тура УПЛ
Наставник львовской команды Франсиско Фернандес забрал награду второй раз подряд.
Украинская Премьер-лига назвала лучших тренера и игрока по итогам матчей второго тура чемпионата.
Как сообщает официальный сайт УПЛ, награду лучшему тренеру второй тур подряд забрал наставник Карпат Франсиско Фернандес, команда которого одержала разгромную победу со счетом 3:0 над ЛНЗ.
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Лучшим игроком был признан полузащитник Кривбасса Джовани Герберт, который отличился голом и результативной передачей в матче с Зарей (3:1).
Также была представлена символическая сборная второго тура УПЛ.
Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2026/27.
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