У Алькараса депрессия

Потерял уверенность и не может вернуться в большой теннис.

Глава медицинской комиссии Федерации тенниса Италии Джанни Даниеле высказался о состоянии Карлоса Алькараса, который продолжает восстанавливаться после травмы запястья.

Напомним, что недавно появилась информация о том, что испанец снялся с турнира Masters 1000 в Цинциннати, который проходит с 11 по 23 августа 2026 года.

По словам Даниеле, длительное восстановление Алькараса и невозможность вернуться к прежней интенсивности могли повлиять на психологическое состояние испанца.

Специалист считает, что у Карлоса могли появиться сомнения в своих силах, однако подчеркнул, что ему не хватает на корте именно такого соперника с огромным талантом.

Тем временем Свитолина победила Александрову и сыграет со Швьонтек в полуфинале Торонто.

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