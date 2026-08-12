iSport.ua
Русский Українська

У Алькараса депрессия

Потерял уверенность и не может вернуться в большой теннис.
Сегодня, 14:36       Автор: Валентина Чорноштан
Карлос Алькарас / Getty Images
Карлос Алькарас / Getty Images

Глава медицинской комиссии Федерации тенниса Италии Джанни Даниеле высказался о состоянии Карлоса Алькараса, который продолжает восстанавливаться после травмы запястья.

Напомним, что недавно появилась информация о том, что испанец снялся с турнира Masters 1000 в Цинциннати, который проходит с 11 по 23 августа 2026 года.

По словам Даниеле, длительное восстановление Алькараса и невозможность вернуться к прежней интенсивности могли повлиять на психологическое состояние испанца.

Специалист считает, что у Карлоса могли появиться сомнения в своих силах, однако подчеркнул, что ему не хватает на корте именно такого соперника с огромным талантом.

Тем временем Свитолина  победила Александрову и сыграет со Швьонтек в полуфинале Торонто.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карлос Алькарас

Статьи по теме

Экс-первая ракетка мира готов вернуться к турнирам Экс-первая ракетка мира готов вернуться к турнирам
Алькарас уже готов сыграть после тяжелой травмы запястья Алькарас уже готов сыграть после тяжелой травмы запястья
Forbes назвал самых высокооплачиваемым спортсменом мира Forbes назвал самых высокооплачиваемым спортсменом мира
Алькарас рискует пропустить Ролан Гаррос-2026 Алькарас рискует пропустить Ролан Гаррос-2026

Видео

Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе
Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: суперкубок УЕФА, Кубок Украины и матчи квалификации ЛК
просмотров
Свитолина легко преодолела третий раунд турнира в Торонто
просмотров
УПЛ: Полесье победило Харьков, Карпаты разгромили ЛНЗ
просмотров
Костюк вылетела в 1/8 финала турнира в Торонто
просмотров

Последние новости

Европа17:47
Болонья подпишет конкурента для Довбика
Украина16:55
Представители Карпат и Кривбасса стали лучшими тренером и игроком второго тура УПЛ
Европа14:57
Эмери признал превосходство ПСЖ перед матчем за Суперкубок
Теннис14:36
У Алькараса депрессия
Формула 114:21
Уильямс хочет удержать своего пилота
Европа13:51
Эксперт раскрыл шокирующую причину потери места украинца в Бенфике
Европа13:24
ПСЖ устно согласовал трансфер звезды ЧМ-2026
Еврокубки12:48
Роналдиньо покупает баскетбольный клуб
Европа12:25
Челси закрыл вопрос с заменой Кукурелье
Бокс11:51
Уоррен сделал заявление о бое Фьюри – Джошуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK