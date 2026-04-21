Алькарас рискует пропустить Ролан Гаррос-2026

Семикратный победитель турниров Большого шлема Карлос Алькарас поделился, примет ли он участие в турнире Ролан Гаррос 2026, который пройдёт с 24 мая по 7 июня.

Добавим, что участие в этом турнире для испанца будет носить характер защиты титула, однако из-за травмы запястья его присутствие на соревнованиях под вопросом.

Посмотрим, как всё сложится. Следующий этап обследования будет решающим, поэтому мы стараемся сделать всё возможное, чтобы он прошёл хорошо. Сейчас нужно набраться терпения. В эти дни я стараюсь быть максимально терпеливым, но, конечно, мы просто ждём.

"Через несколько дней будут новые обследования, и уже после них станет понятно, насколько серьёзна травма и какие шаги предпринимать дальше. Пока же я стараюсь сохранять позитивный настрой, хотя эти дни тянутся довольно долго", — приводит слова Алькараса журналист Хосе Морон со ссылкой на видео Teledeporte.

