iSport.ua
Русский Українська

Алькарас рискует пропустить Ролан Гаррос-2026

Защита титула под угрозой.
Сегодня, 08:35       Автор: Валентина Чорноштан
Карлос Алькарас / Getty Images

Семикратный победитель турниров Большого шлема Карлос Алькарас поделился, примет ли он участие в турнире Ролан Гаррос 2026, который пройдёт с 24 мая по 7 июня.

Добавим, что участие в этом турнире для испанца будет носить характер защиты титула, однако из-за травмы запястья его присутствие на соревнованиях под вопросом.

Посмотрим, как всё сложится. Следующий этап обследования будет решающим, поэтому мы стараемся сделать всё возможное, чтобы он прошёл хорошо. Сейчас нужно набраться терпения. В эти дни я стараюсь быть максимально терпеливым, но, конечно, мы просто ждём.

"Через несколько дней будут новые обследования, и уже после них станет понятно, насколько серьёзна травма и какие шаги предпринимать дальше. Пока же я стараюсь сохранять позитивный настрой, хотя эти дни тянутся довольно долго", — приводит слова Алькараса журналист Хосе Морон со ссылкой на видео Teledeporte.

Тем временем Костюк сумела победить в украинском финале в Руане.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ролан Гаррос Карлос Алькарас

Видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Синьтун, Хиггинс и Цзюньху вышли в следующий раунд
просмотров
Футбол сегодня: матчи Челси, Жироны, Интера и полуфинал Кубка Украины
просмотров
Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Штутгарте
просмотров
УПЛ: Верес разгромил Александрию, Шахтер обыграл Полесье
просмотров

Последние новости

НБА12:46
Харден повторил достижение Леброна, державшееся с 2016 года
Европа12:25
Лукаку и Наполи согласовали план реабилитации игрока
Европа11:54
Мичел Санчес рассказал, кто может сыграть в нападении вместо Ваната
Другое11:35
GGBET запускает «Популярные ставки»
НБА11:25
Никс повторили худший сценарий франшизы за 30 лет
Европа10:54
Ливерпуль нашел преемника Салаха
Украина10:30
Буковина — Динамо: кто выйдет в финал Кубка Украины
НБА10:29
Уорриорс готовят новое предложение для своего лидера
Бокс10:02
Дюбуа перед боем с Уордли: "С соперником моего уровня он ещё не сталкивался"
Снукер09:39
Чемпионат мира по снукеру-2026: Синьтун, Хиггинс и Цзюньху вышли в следующий раунд
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK