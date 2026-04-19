Костюк победила в украинском финале в Руане

Украинка обыграла Веронику Подрез.
Сегодня, 18:58       Автор: Андрей Безуглый
Марта Костюк / Getty Images

Впервые в истории турниров WTA состоялся украинский финал между Мартой Костюк и Вероникой Подрез.

Украинки встретились в финале WTA 250 во французском Руане.

Поединок продлился почти полтора часа и завершился уверенной победой Костюк.

Более опытная теннисистка победила дебютантку в двух сетах, доминируя во всех аспектах игры.

WTA 250. Руан. Финал

Марта Костюк (Украина) — Вероника Подрез (Украина) — 2:0 (6:3, 6:4)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

