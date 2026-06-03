Сабаленко установила антирекорд турнира

Первый случай в женском теннисе за 49 лет.

После поражения первой ракетки мира Арины Сабаленко в четвертьфинале Ролан Гаррос впервые с 1977 года в полуфиналах нет ни одной победительницы турниров Большого шлема.

То есть в рамках Открытого чемпионата Франции не осталось игроков, ранее выигрывавших турниры серии Большого шлема, добавим, что турнир фактически получил полностью новый состав претендентов на титул.

Добавим, что это первый подобный случай в женском разряде с 1977 года, напомним, что в полуфиналах сыграют Марта Костюк против Мирры Андреевой, а также Майя Хвалиньская против Дианы Шнайдер.

Напомним, что в мужском разряде Феликс Оже-Альяссим проиграл Флавио Коболли, а на поточный момент Маттео Берреттини борется с Маттео Арнальди.

Ранее Сабаленко эмоционально прокомментировала поражение от Шнайдер.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!