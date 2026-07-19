Франция повторила антирекорд Евро-1968
Сборная Франции потерпела поражение от Англии со счётом 4:6 в матче за третье место чемпионата мира‑2026.
"Ле Блё" впервые с четвертьфинала отборочного турнира чемпионата Европы‑1968 пропустили четыре мяча ещё до перерыва. Тогда сборная Югославии забила французам четыре гола к 32‑й минуте и в итоге победила со счётом 5:1.
Кроме того, Англия стала первой командой в истории чемпионатов мира, которой удалось четырежды поразить ворота сборной Франции уже в первом тайме.
4 - Matches à au moins quatre buts encaissés en première période par l'équipe de France sur les 90 dernières années :— OptaJean (@OptaJean) July 18, 2026
11 Novembre 1953 v Suisse (1-4 à la pause, 2-4 score final)
24 Avril 1968 v Yougoslavie (1-4 à la pause, 1-5 score final)
🆕18 Juillet 2026 v Angleterre (0-4 à… pic.twitter.com/u1y2SKPLcl
В последний раз французы пропускали шесть мячей в 1960 году, уступив Швейцарии (2:6) в товарищеском матче. После чемпионата Европы‑1968 и до игры за бронзу чемпионата мира‑2026 сборная Франции лишь дважды пропускала более четырёх голов за матч - против Англии (0:5) в 1969 году и Испании (4:5) в полуфинале Лиги наций‑2024/25.
Ранее ФИФА официально утвердила перерыв в финале чемпионата мира.
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