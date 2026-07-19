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Футбол

Франция повторила антирекорд Евро-1968

Пропустила 6 голов от Англии, такого не было 66 лет.
Сегодня, 07:25       Автор: Валентина Чорноштан
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Сборная Франции потерпела поражение от Англии со счётом 4:6 в матче за третье место чемпионата мира‑2026.

"Ле Блё" впервые с четвертьфинала отборочного турнира чемпионата Европы‑1968 пропустили четыре мяча ещё до перерыва. Тогда сборная Югославии забила французам четыре гола к 32‑й минуте и в итоге победила со счётом 5:1.

Кроме того, Англия стала первой командой в истории чемпионатов мира, которой удалось четырежды поразить ворота сборной Франции уже в первом тайме.

В последний раз французы пропускали шесть мячей в 1960 году, уступив Швейцарии (2:6) в товарищеском матче. После чемпионата Европы‑1968 и до игры за бронзу чемпионата мира‑2026 сборная Франции лишь дважды пропускала более четырёх голов за матч - против Англии (0:5) в 1969 году и Испании (4:5) в полуфинале Лиги наций‑2024/25.

Ранее ФИФА официально утвердила перерыв в финале чемпионата мира.

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