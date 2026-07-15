Шерки вынес жёсткий вердикт сборной Франции после полуфинала

Полузащитник сборной Франции и Манчестер Сити Райан Шерки прокомментировал поражение своей команды от Испании со счётом 0:2 в полуфинале чемпионата мира.

Хавбек признал, что в этот вечер соперник превзошёл французов по всем ключевым компонентам игры и заслуженно добился победы, при этом он по‑прежнему считает, что по своему потенциалу Франция сильнее испанской сборной.

По его словам, даже в неудачный день команда обязана выглядеть лучше в тактическом, техническом и психологическом плане. Полузащитник отметил, что французы сами лишили себя шанса выйти в финал, передаёт Footmercato.

Шерки подчеркнул, что не собирается искать оправдания в судействе или силе соперника. По его мнению, сборная Франции уступила прежде всего из‑за собственной игры, поскольку не смогла показать тот футбол, на который способна, тогда как Испания действовала именно так, как планировала.

К слову, эта полуфинальная встреча принесла сборной Испании очередной рекорд чемпионатов мира.

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