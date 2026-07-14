ЧМ-2026: Анонс дня — Англия VS Аргентина

Первый финалист текущего розыгрыша Мундиаля уже определился.

Сегодня, 15 июля, определится второй финалист в поединке между Англией и Аргентиной.

Англия - Аргентина

15 июля | 22:00 | Мерседес-Бенц Стэдиум, Атланта, США.

Сборная Англии до сих пор выглядит так, будто не показывает весь максимум, на который она способна.

Частично этот тезис подтверждают слова Томаса Тухеля, который остался недоволен игрой своих подопечных в матче против Норвегии. Он сказал:

“Самоотдача была, но мы сами усложнили себе жизнь тем, как играли – действовали небрежно, допустили большое количество технических ошибок, действовали недостаточно быстро, нам не хватало последовательности. Сегодня нам повезло.”

“Три льва” испытывали трудности в большинстве матчей на турнире, даже против таких соперников, как ДР Конго и Гана, однако за счет индивидуального мастерства лучших игроков команды им пока удавалось “выходить сухими из воды”.

Благодаря перформансам Джуда Беллингема и Гарри Кейна подопечные Томаса Тухеля дошли до этой стадии, однако впереди их ждет чрезвычайно сложное испытание, где победит не та команда, в которой больше звезд, а та, которая больше похожа на команду.

Что касается Аргентины, то у “альбиселесте” также были проблемы по ходу этого Мундиаля, однако начались они позже.

Команда Лионеля Скалони испытывала серьезные трудности против Кабо-Верде и еще большие против Египта, однако оба раза сумела пройти в следующую стадию.

Следующий матч против Швейцарии прошел спокойнее, не без помощи соперника, а именно из-за удаления Бреля Эмболо.

Опять же, Англия – номинально самый сильный соперник, с которым Аргентине придется столкнуться, и, учитывая проблемы обеих команд в матчах с более слабыми оппонентами, этот матч обещает быть интригующим.

Стоит отметить, что сборная Англии может сыграть этот матч без одного из своих лидеров – участие Деклана Райса находится под вопросом.

Интересный факт: Несмотря на то, что Англия и Аргентина находятся на разных континентах, их противостояние является максимально принципиальным и подарило миру множество культовых футбольных моментов, таких как “рука Бога” Диего Марадоны в 1986 году.

На сайте betking на победу Англии можно поставить с коэффициентом 2.75, тогда как победа Испании оценивается коэффициентом 2.90, ничья в основное время оценивается в 3,00.

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