"Не стоит ничего ожидать": Ямаль ответил критикам перед полуфиналом с Францией

Признаёт этот матч важнейшим в жизни.

Вингер сборной Испании и Барселоны Ламин Ямаль поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира против Франции.

По словам 19-летнего футболиста, он не испытывает давления перед решающей встречей, несмотря на высокий статус поединка.

Также испанец с иронией отреагировал на разговоры о том, что сейчас находится не в лучшей форме, передаёт официальный сайт ФИФА.

Вы журналисты сами говорите, что я не в лучшей форме, поэтому вам не стоит ничего от меня ожидать. Но я уверен, что игра будет особенной. Это самый важный матч в моей жизни. И я рад, что мы дошли до этого этапа. Мы все очень взволнованны, и я больше всех. Это, несомненно, самый важный матч в моей жизни.

Ранее Дешам признал превосходство Испании перед очной встречей в 1/2 финала.

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