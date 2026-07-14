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Баскетбол

Милуоки включился в гонку за Уотсона

Бросил вызов Клипперс и Хоукс в гонке за Пейтона.
Сегодня, 12:57       Автор: Валентина Чорноштан
Пейтон Уотсон / Getty Images
Пейтон Уотсон / Getty Images

В борьбу за форварда Денвера Пейтона Уотсона включился Милуоки.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, Бакс изучают возможность заполучить 22-летнего баскетболиста по схеме "сайн-энд-трейд".

Отмечается, что Клипперс и Хоукс также рассматривают возможность приглашения этого игрока.

К слову, прошедший сезон стал для форварда самым результативным в профессиональной карьере. В его активе в среднем за игру — 14,6 очка, 4,9 подбора и 2,1 передачи.

Тем временем звезда Лейкерс влияет на трансферную политику команды.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милуоки Бакс

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