Милуоки включился в гонку за Уотсона

Бросил вызов Клипперс и Хоукс в гонке за Пейтона.

В борьбу за форварда Денвера Пейтона Уотсона включился Милуоки.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, Бакс изучают возможность заполучить 22-летнего баскетболиста по схеме "сайн-энд-трейд".

Отмечается, что Клипперс и Хоукс также рассматривают возможность приглашения этого игрока.

К слову, прошедший сезон стал для форварда самым результативным в профессиональной карьере. В его активе в среднем за игру — 14,6 очка, 4,9 подбора и 2,1 передачи.

Тем временем звезда Лейкерс влияет на трансферную политику команды.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!