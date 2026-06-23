Милуоки обменяли Янниса Адетокумбо

Звезду Милуоки Янниса Адетокумбо обменяли. Об этом сообщает ESPN.

Греческий форвард в следующем сезоне будет выступать за Майами Хит. Добавим, что официальный переход состоится после 6 июля.

Вместе с ним во Флориду отправится форвард Бобби Портис, а в Милуоки отправятся защитники Тайлер Хирро, Каспарас Якучионис, Хайме Хакес и центровой Келел Уэйр.

Напомним, что форвард на протяжении 13 месяцев инициировал обсуждение своего обмена и не раз уведомлял организацию о том, что не намерен связывать себя новым контрактом.

Тем временем Лейкерс также готовятся к обменам в это межсезонье, команда добавила в свой шорт-лист двух центровых.

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