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Баскетбол

Клипперс сделали заявление по поводу сделки по Яннису

Клуб не обсуждает сделку по Адетокумбо.
Сегодня, 18:04       Автор: Валентина Чорноштан
Лос-Анджелес Клипперс / Getty Images
Лос-Анджелес Клипперс / Getty Images

Ранее сообщалось, что Клипперс могут быть вовлечены в многостороннюю сделку по звезде Милуоки Яннису Адетокумбо, в которой также может быть задействован Бостон.

Согласно слухам, калифорнийский клуб мог использовать в обмене принадлежащий ему 5-й пик драфта‑2026.

Однако инсайдер Джейк Фишер опроверг эту информацию. В своём блоге он заявил, что руководство Клипперс не рассматривало подобные варианты.

По словам Фишера, клуб по‑прежнему намерен сохранить 5-й выбор и самостоятельно использовать его на драфте, не включая пик в потенциальные обменные сделки.

Тем временем Голден Стейт рассматривает вариант подписать звезду Лейкерс.

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