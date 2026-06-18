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Баскетбол

Голден Стейт попытается подписать звезду Лейкерс

Клуб из Сан-Франциско мечтает объединить Карри и Леброна.
Сегодня, 17:23       Автор: Валентина Чорноштан
Леброн Джеймс / Getty Images
Леброн Джеймс / Getty Images

В этом межсезонье решится судьба Леброна Джеймса.

Напомним, что форвард является игроком Лейкерс, однако по ходу сезона в СМИ гуляли новости о его возможном возвращении в Кливленд.

На текущий момент, по информации журналиста Энтони Слэйтера, команда из Лос-Анджелеса не собирается расставаться с 41-летним американцем.

Но несмотря на это, за Леброном следит Голден Стейт. Отмечается, что Уорриорз готовы быстро отреагировать в случае изменения ситуации с Джеймсом и Лейкерс и подписать звёздного игрока.

К слову, ранее Милуоки отверг предложение команды из Восточной конференции по Яннису.

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