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Баскетбол

Милуоки отверг предложение Майами по Яннису

Не хотят Хирро и Хакеса – они ищут более выгодный вариант для обмена.
Сегодня, 08:32       Автор: Валентина Чорноштан
Яннис Адетокумбо / Getty Images
Яннис Адетокумбо / Getty Images

Майами Хит, который являлся главным кандидатом на обмен Янниса Адетокумбо, не устроил Милуоки своим предложением.

Как передаёт ESPN, пакет Хит включает Тайлера Хирро, Хайме Хакеса, Келела Уэйра и выбор на драфте 2026 года, однако внутри Милуоки такой вариант не считают достаточным.

Теперь же клуб переключился на поиск более выгодных сценариев и рассматривает многосторонние сделки с участием нескольких команд для обмена Янниса Адетокумбо.

Добавим, что среди потенциальных участников обсуждений также фигурирует Бостон, однако до окончательного соглашения ещё далеко.

К слову, ранее сообщалось, что Клипперс может стать третьей стороной в сделке по обмену греческого баскетболиста.

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