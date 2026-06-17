Милуоки отверг предложение Майами по Яннису

Не хотят Хирро и Хакеса – они ищут более выгодный вариант для обмена.

Майами Хит, который являлся главным кандидатом на обмен Янниса Адетокумбо, не устроил Милуоки своим предложением.

Как передаёт ESPN, пакет Хит включает Тайлера Хирро, Хайме Хакеса, Келела Уэйра и выбор на драфте 2026 года, однако внутри Милуоки такой вариант не считают достаточным.

Теперь же клуб переключился на поиск более выгодных сценариев и рассматривает многосторонние сделки с участием нескольких команд для обмена Янниса Адетокумбо.

Добавим, что среди потенциальных участников обсуждений также фигурирует Бостон, однако до окончательного соглашения ещё далеко.

К слову, ранее сообщалось, что Клипперс может стать третьей стороной в сделке по обмену греческого баскетболиста.

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