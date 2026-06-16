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Баскетбол

Клипперс стали третьей стороной в сделке по обмену Янниса

Бостон получит Адетокумбо, а Клипперс - звездного защитника Селтикс.
Сегодня, 08:47       Автор: Валентина Чорноштан
Джейлен Браун / Getty Images
Джейлен Браун / Getty Images

В НБА обсуждается возможный трёхсторонний обмен с участием Бостона, Милуоки и Клипперс,  пишет Dallas Hoops Journal.

Отмечается, что в обмене фигурируют Джейлен Браун и Яннис Адетокумбо. А именно, боссы Селтикс рассматривают вариант, при котором Браун перейдёт в Клипперс, а Милуоки получит высокий пик драфта и сможет заполучить Янниса.

Отмечается, что на текущий момент это лишь гипотетический вариант получения Адетокумбо, и реальных переговоров на данный момент не ведётся.

Однако источник добавляет, что Бостон может испортить отношения с Джейленом Брауном, выставляя его на обмен, даже если потенциальный переход так и не осуществится.

К слову, ранее сообщалось, что звезда Лос-Анджелес Лейкерс привлек интерес полдюжины клубов.

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