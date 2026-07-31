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Футбол

Аякс усилился опытным хавбеком

Юлиан Брандт продолжит карьеру в Нидерландах.
Сегодня, 21:55       Автор: Андрей Безуглый
Юлиан Брандт / ajax.nl
Юлиан Брандт / ajax.nl

Аякс официально объявил о подписании Юлиана Брандта.

Напомним, что этим летом 30-летний немец покинул Боруссию свободным агентом.

Брандт выступал за "шмелей" с 2019 года, проведя 307 матчей и отличишись 57 голами и 70 ассистами.

Аякс предложил опытному хавбеку трехлетний контракт, который тот и подписал.

Ранее также сообщалось, что Фулхэм хочет подписать еще одного игрока Реала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юлиан Брандт

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