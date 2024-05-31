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Хавбек Боруссии Д: Мы верим в победу над Реалом. Если бы это было не так, можно было бы сидеть дома

Юлиан Брандт поделился мыслями о финале Лиги Чемпионов.
Вчера, 23:03
Юлиан Брандт / Getty Images
Юлиан Брандт / Getty Images

Полузащитник Боруссии Дортмунд Юлиан Брандт поделился мыслями о финале Лиги Чемпионов с Реалом.

По словам Брандта, он и партнеры стараются не придавать особого значения матчу.

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"Мы играли последнюю игру в сезоне две недели назад. Это сейчас такая большая проблема? Я бы так не сказал. Для меня это не имеет никакого значения. Мы много и интенсивно тренировались и хорошо подготовлены.

Наш сезон в Лиге чемпионов добавляет нам смелости. Теперь у нас финальный соперник, как уже сказал наш тренер. Это лучшее, что может быть - но мы все имеем абсолютную веру. Если бы было иначе, мы могли бы с таким же успехом оставаться дома.

Стараемся сохранять спокойствие. Конечно, сейчас все имеет гораздо больший масштаб. Полностью игнорировать это нельзя. Но можно сделать повседневную жизнь максимально нормальной. Это нормально, что есть ожидания и волнения. Тем не менее, мы стараемся воспринимать это как очередной матч".

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Также Юлиан высказался о Марко Ройсе и Тони Кроосе, для которых этот матч станет последним в футболке Боруссии Дортмунд и вообще в клубном футболе соответственно.

«Я имел возможность поиграть с ними обоими. Тони - абсолютная икона и сенсационный парень, который выиграл все. Марко также является одной из причин, почему я играю за Боруссию. Он был моим кумиром в детстве и подростковом возрасте. Тренироваться и играть с ним до сих пор очень весело. Они оба - великие имена, которые говорят сами за себя", - сказал немец.

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