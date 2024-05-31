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Наставник Боруссии: Выиграть финал Лиги Чемпионов - наша четкая цель

Эдин Терзич поделился мыслями о матче против Реала.
Вчера, 22:37
Эдин Терзич / Getty Images
Эдин Терзич / Getty Images

Главный тренер Боруссии Дортмунд Эдин Терзич высказался о завтрашнем матче против Реала.

По словам немца хорватского происхождения, у «шмелей» есть четкая цель - не просто сыграть в финале Лиги Чемпионов, а выиграть его.

"Вы не играете в финале, вы выигрываете финал - и это наша четкая цель. Мы счастливы быть здесь, но мы должны победить на стадионе «Уэмбли» против «Реала», чтобы держать этот трофей в своих руках".

Также Терзич поделился мыслями о тренерской дуэли с Карло Анчелотти.

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"Я очень уважаю Карло Анчелотти. Он работал с разными командами, в разных странах и культурах, и на протяжении двух десятилетий он был успешным. То, как он управляет командами, является примером для подражания, и он является одним из моих примеров для подражания в этом бизнесе.

Мы знаем, что они на сегодняшний день являются самой успешной командой в этом конкурсе. У нас было всего два поражения в этом сезоне, но мы также видим, что готовы соревноваться на самом высоком уровне. Если разбить это на одну игру, то все возможно. У них есть роль фаворита, но мы тоже не были фаворитами против Атлетико или ПСЖ. Если мы будем смелыми и не придем сюда, чтобы увидеть, как Мадрид выиграет свой следующий трофей, тогда у нас будет шанс".

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Напоследок Эдин прокомментировал умение своей команды сильно играть в обороне.

«Мы - команда с наибольшим количеством сухих матчей в соревнованиях. Нужно держать соперника как можно дальше от ворот. Мы не были на своем высоком уровне, когда пропускали голы в сентябре, но сейчас мы совсем другая команда и показали, что готовы бороться за трофей", - сказал специалист.

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