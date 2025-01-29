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Шахтер - Боруссия Дортмунд: результат и обзор матча Лиги чемпионов 29.01.2025

"Шмели"полностью переиграли "горняков“.
Вчера, 23:59

В рамках 8-го тура Лиги чемпионов Шахтер встретился с Боруссией Дортмунд.

На первых минутах «горняки» достойно выдерживали давление хозяев и их фанатов, однако ближе к середине тайма пропустили. Автором гола стал Серу Гирасси.

В завершение первой 45-минутки Гирасси оформил свой дубль, оставив «горняков» в плохом настроении перед перерывом.

Однако, после перерыва у «горняков» появилась причина для позитива, которую по-сути подарил Грегор Кобель. Швейцарец эпично ошибся, а этой ошибкой воспользовался Марлон Гомес.

Впрочем, это единственное, что смог создать украинский коллектив, а Боруссия «добила» Шахтер голом Рами Бенсебаини.

Статистика матча Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд -- Шахтер

Боруссия Дортмунд - Шахтер 3:1

Голы: Гирасси, 17, 44, Бенсебаини, 79 - Гомес, 47

xG: 2.37 - 0.39
Удары: 15 - 7
Удары в створ: 7 - 2

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Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча
Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча

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