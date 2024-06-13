Официально: Терзич покинул пост главного тренера Боруссии
Главный тренер Боруссии Дортмунд Эдин Терзич подал в отставку. Об этом клуб объявил в соцсетях.
41-летний немецкий специалист объявил о своем уходе вчера вечером. Сегодня же стороны пришли к единому мнению - Терзич покинет стан "шмелей".
Edin Terzić leaves Borussia Dortmund.— Borussia Dortmund (@BlackYellow) June 13, 2024
The coach, who won the DFB Cup with BVB in 2021, finished runner-up in the 2023 championship and reached the 2024 Champions League final, asked BVB to terminate his contract with immediate effect.
Borussia Dortmund agreed to the request… pic.twitter.com/WU3gV6s5VM
Напомним, в прошлом сезоне дортмундцы заняли пятое место в Бундеслиге и дошли до финала Лиги чемпионов.
Ранее ветеран Боруссии назвал условие, при котором останется в клубе.
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