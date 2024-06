Официально: Терзич покинул пост главного тренера Боруссии

Главный тренер Боруссии Дортмунд Эдин Терзич подал в отставку. Об этом клуб объявил в соцсетях.

41-летний немецкий специалист объявил о своем уходе вчера вечером. Сегодня же стороны пришли к единому мнению - Терзич покинет стан "шмелей".

Edin Terzić leaves Borussia Dortmund.



The coach, who won the DFB Cup with BVB in 2021, finished runner-up in the 2023 championship and reached the 2024 Champions League final, asked BVB to terminate his contract with immediate effect.



Borussia Dortmund agreed to the request… pic.twitter.com/WU3gV6s5VM