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Официально: Терзич покинул пост главного тренера Боруссии

Стороны пришли к обоюдному согласию.
Вчера, 14:15
Эдин Терзич / Getty Images
Эдин Терзич / Getty Images

Главный тренер Боруссии Дортмунд Эдин Терзич подал в отставку. Об этом клуб объявил в соцсетях.

41-летний немецкий специалист объявил о своем уходе вчера вечером. Сегодня же стороны пришли к единому мнению - Терзич покинет стан "шмелей".

Напомним, в прошлом сезоне дортмундцы заняли пятое место в Бундеслиге и дошли до финала Лиги чемпионов.

Ранее ветеран Боруссии назвал условие, при котором останется в клубе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд эдин терзич

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