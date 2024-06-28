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Челси собирается перехватить трансферную цель другого клуба АПЛ

Энцо Мареска хочет воссоединиться со своим экс-подопечным.
Сегодня, 15:21
Кирнан Дьюзбери-Холл / Getty Images
Кирнан Дьюзбери-Холл / Getty Images

Лондонский Челси сорвал переход одного из лучших игроков Чемпионшипа прошлого сезона Кирнана Дьюзбери-Голла в Брайтон в обмен на Якуба Модера, который должен был перейти в Лестер.

Как сообщает Фабрицио Романо, "синие" отправили предложение Лестеру по Дьюзбери-Голу, о котором тот узнал и отказался от перехода в Брайтон, который был уже почти согласован.

Финансовые детали предложения неизвестны, однако, известно, что столичный клуб хочет включить в сделку одного из своих игроков, которым может стать нападающий Давид Датро Фофана или полузащитник Чезаре Казадеи

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Кирнан собирается либо перейти в Челси, либо остаться в Лестере. Вариант с Брайтоном больше не рассматривается игроком.

Стоит отметить, что Дьюзбери-Холл в прошлом сезоне в стане "лис" работал под руководством Энцо Марески, который после ухода Маурисио Почеттино возглавил лондонцев. За весь сезон-2023/24 английский хавбек сыграл 49 матчей, забив 12 голов и отдав 15 ассистов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси лестер АПЛ Брайтон Кирнан Дьюзбери-Холл

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