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Челси близок к подписанию аргентинского защитника

Аарон Ансельмино может пополнить ряды лондонского клуба.
Сегодня, 09:27
Аарон Ансельмино / Getty Images
Аарон Ансельмино / Getty Images

Челси работает над трансфером защитника Бока Хуниорс Аарона Ансельмино, пишет журналист Сесар Луис Мерло.

Ранее 19-летним игроком интересовались и другие клубы, однако сейчас лишь Челси ведет конкретные переговоры.

Сумма сделки оценивается в примерно 18 млн евро плюс бонусы несмотря на то, что в контракте Ансельмино прописаны 25 млн евро отступных.

Сейчас главной проблемой, которая не дает переговорам идти дальше является тот факт, что Бока хочет сохранить игрока еще на сезон, а Челси хочет завершить трансфер уже сейчас.

У Аарона Ансельмино лишь десять матчей в составе Бока Хуниорс и один гол.

Ранее также сообщалось, что хавбек сборной Уругвая также близок к переходу в АПЛ.

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