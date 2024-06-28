ПСЖ решил избавиться от своего игрока спустя год после покупки

На Угарте уже нашелся претендент из АПЛ.

Полузащитник Мануэль Угарте покинет ПСЖ этим летом. Об этом сообщает журналист Диего Муньос.

Манчестер Юнайтед проявляет наибольший интерес к игроку и готов выполнить требования клуба. Также за 23-летнего уругвайца борются Бавария, Боруссия Дортмунд и Атлетико.

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Напомним, Угарте перешел в ПСЖ из Спортинга в июле прошлого года за 60 млн евро.

В минувшем сезоне на счету футболиста два ассиста в 25 матчах Лиги 1.

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