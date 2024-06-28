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ПСЖ решил избавиться от своего игрока спустя год после покупки

На Угарте уже нашелся претендент из АПЛ.
Сегодня, 09:21
Мануэль Угарте / Getty Images
Мануэль Угарте / Getty Images

Полузащитник Мануэль Угарте покинет ПСЖ этим летом. Об этом сообщает журналист Диего Муньос.

Манчестер Юнайтед проявляет наибольший интерес к игроку и готов выполнить требования клуба. Также за 23-летнего уругвайца борются Бавария, Боруссия Дортмунд и Атлетико.

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Напомним, Угарте перешел в ПСЖ из Спортинга в июле прошлого года за 60 млн евро.

В минувшем сезоне на счету футболиста два ассиста в 25 матчах Лиги 1.

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