Защитник Ювентуса попал в сферу интересов ПСЖ

По информации L’Equipe, ПСЖ может подписать 19-летнего защитника Ювентуса Дина Хейсена за 20 млн евро.

Клуб ценит его физические данные и умение играть обеими ногами. Основным приоритетом для ПСЖ этим летом остается защитник Лилля Лени Йоро, которым также интересуется Реал. Парижане планируют подписать двух защитников.

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Отметим, Хейсен, проведший вторую половину сезона-2023/24 в аренде в Роме, сыграв всего четыре матча в Серии А.

Действующий контракт игрока с туринским клубом рассчитан до лета 2026 года.

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