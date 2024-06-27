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Защитник Ювентуса попал в сферу интересов ПСЖ

Парижанам нужен новый игрок в оборону.
Сегодня, 15:49
Дин Хейсен / Getty Images
Дин Хейсен / Getty Images

По информации L’Equipe, ПСЖ может подписать 19-летнего защитника Ювентуса Дина Хейсена за 20 млн евро.

Клуб ценит его физические данные и умение играть обеими ногами. Основным приоритетом для ПСЖ этим летом остается защитник Лилля Лени Йоро, которым также интересуется Реал. Парижане планируют подписать двух защитников.

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Отметим, Хейсен, проведший вторую половину сезона-2023/24 в аренде в Роме, сыграв всего четыре матча в Серии А.

Действующий контракт игрока с туринским клубом рассчитан до лета 2026 года.

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