Манчестер Юнайтед пытается подписать хавбека ПСЖ

Мануэль Угарте интересен не только манкунианцам.

Манчестер Юнайтед готов выкупить хавбека ПСЖ Мануэля Угарте, пишет L’Equipe.

По информации издания, манкунианцы уже сделали предложение по уругвайцу, но получили отказ. Однако переговоры пока продолжаются.

Кроме МЮ Угарте интересен еще ряду английских и немецких клубов, потому вряд ли трансферная сага хавбека быстро закончится.

Напомним, что уругваец перешел в ПСЖ прошлым летом за 60 млн евро. Проведя 25 матчей в прошлом сезоне, Угарте отличился двумя ассистами.

Ранее также сообщалось, что Барселона следит за игроком из Чемпионшипа.

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