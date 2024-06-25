Барселона обратила внимание на вингера из Чемпионшипа

Джейден Филоджин может отправиться в Испанию.

Барселона определила для себя план Б, если не удастся подписать Нико Уильямса, пишет Relevo.

Напомним, каталонцы давно следили за вингером Атлетика, но клуб готов его отпустить только за большие деньги, которых у Барселоны нет.

А потому руководству пришлось искать бюджетный вариант на эту позицию, и нашелся он в Чемпионшипе, а именно в Халл Сити.

Барселона может попробовать выкупить у "тигров" 22-летнего Джейдена Филоджина. Каталонцы хотят взять игрока в аренду с опцией выкупа.

В прошлом сезоне Филоджин провел 33 матча, в которых забил 12 голов и отдал 6 ассистов. Трансфермаркт оценивает его в 15 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Эвертон продлил контракт с ветераном.

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