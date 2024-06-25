Эвертон продлил контракт с ветераном АПЛ
Эшли Янг проведет в АПЛ еще год.
Эвертон объявил о продлении контракта с Эшли Янгом.
38-летний игрок получил однолетнее соглашение после довольно быстрых переговоров.
Напомним, что Янг присоединился к "ирискам" прошлым летом свободным агентом. В прошлом сезоне ветеран отыграл 31 матч, но не отличился результативными действиями.
Эшли Янг дебютировал в АПЛ еще в сезоне 2006/07 за Уотфорд. Англичанин сразу заявил о себе, проведя 36 матчей, в которых он забил шесть голов и отдал восемь ассистов.
Ранее также сообщалось, что Эвертон может потерять другого ветерана.
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