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Эвертон продлил контракт с ветераном АПЛ

Эшли Янг проведет в АПЛ еще год.
Сегодня, 12:59
Эшли Янг / Getty Images
Эшли Янг / Getty Images

Эвертон объявил о продлении контракта с Эшли Янгом.

38-летний игрок получил однолетнее соглашение после довольно быстрых переговоров.

Напомним, что Янг присоединился к "ирискам" прошлым летом свободным агентом. В прошлом сезоне ветеран отыграл 31 матч, но не отличился результативными действиями.

Эшли Янг дебютировал в АПЛ еще в сезоне 2006/07 за Уотфорд. Англичанин сразу заявил о себе, проведя 36 матчей, в которых он забил шесть голов и отдал восемь ассистов.

Ранее также сообщалось, что Эвертон может потерять другого ветерана.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эшли Янг

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