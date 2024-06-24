Одноклубник Миколенко попал в сферу интересов Милана

Доминик Кэлверт-Льюин может перейти в Серию А. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Милан заинтересован в форварде Эвертона как замене Оливье Жиру. 27-летнего англичанина также хотят видеть у себя Ньюкасл и Брайтон.

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"Сороки" обсуждают трансфер за 35 млн фунтов. Манчестер Юнайтед и Челси тоже проявляли интерес, но отказались от сделки. Эвертон предложил игроку новый контракт, но он хочет сменить клуб.

В прошлом сезоне АПЛ Кэлверт-Льюин сыграл 32 матча, в которых он забил семь голов.

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