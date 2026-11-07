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Футбол

Миколенко отличился вторым в сезоне результативным действием за Эвертон

Ассист украинца помог "ирискам" положить начало волевой победе над Ковентри.
Сегодня, 00:05       Автор: Игорь Мищук
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

В пятницу, 6 ноября, Эвертон принимал на своем поле Ковентри в рамках десятого тура английской Премьер-лиги.

Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко вышел на этот матч в стартовом составе, а во втором тайме записал себе в актив голевую передачу и помог своей команде сравнять счет.

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На 56-й минуте при минимальном преимуществе в пользу соперника украинец выполнил навес с левого фланга, а Тьерно Барри с линии вратарской головой отправил мяч в сетку ворот Ковентри.

Вскоре Барри оформил дубль, а ближе к концу встречи Кирнан Дьюзбери-Холл закрепил победный для Эвертона результат - 3:1.

Для Миколенко эта результативная передача стала второй в 12 матчах за Эвертон в текущем сезоне.

Напомним, что в июне Миколенко продлил контракт с Эвертоном.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига Виталий Миколенко

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