iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Защитник сборной Украины получил новый контракт

Виталий Миколенко останется в Эвертоне.
Сегодня, 17:45       Автор: Андрей Безуглый
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Эвертон официально объявил о продлении контракта с Виталием Миколенко.

Украинец подписал новое соглашение до 2029 года, однако финансовая сторона контракта не раскрывается.

Напомним, что Миколенко перешел в Эвертон зимой 2022 года, "ириски" заплатили Динамо 23,5 млн евро.

С тех пор Виталий провел 158 матчей за мерсисайдский клуб, отметившись четырьмя голами и четырьмя ассистами.

Ранее также сообщалось, что защитник Челси хочет покинуть клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виталий Миколенко

Статьи по теме

Оценка Миколенко в матче последнего тура АПЛ Оценка Миколенко в матче последнего тура АПЛ
Худший против Сандерленду. Как оценили Миколенко? Худший против Сандерленду. Как оценили Миколенко?
Эвертон с Миколенко не удержал ничью против Сандерленда Эвертон с Миколенко не удержал ничью против Сандерленда
Судьба Миколенко в Эвертоне предрешена Судьба Миколенко в Эвертоне предрешена

Видео

Украина уступила Дании в спарринге, прерванном из-за жуткого инцидента - видео матча
Украина уступила Дании в спарринге, прерванном из-за жуткого инцидента - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" уступили Дании в досрочно завершенном спарринге
просмотров
Футбол сегодня: товарищеские матчи молодежной сборной Украины, сборных Нидерландов и Франции
просмотров
Свитолина вылетела с Ролан Гарроса в украинском дерби
просмотров
Плей-офф НБА: Нью-Йорк повел в серии 2-0
просмотров

Последние новости

Европа19:11
Челси продаст кипера, который не провел ни матча за клуб
Европа18:27
Бывший форвард Ливерпуля объявил о завершении карьеры
Снукер18:00
ТОП-5 интриг сезона в снукере: кто обойдет Трампа, останется ли в профи Бойко
Киберспорт17:50
IEM Cologne Major 2026: B8 обыграли MIBR и сохранили место на турнире
Европа17:45
Защитник сборной Украины получил новый контракт
Формула 116:56
Хэмилтон повторил рекорд Сенны в Монако
Европа и мир16:20
Сборная Украины узнала соперников на ЧМ-2027
Европа15:12
Чемпион Евро-2020 готовится вернуться на пост тренера сборной Италии
ЧМ-202614:35
Неймар решил сменить имидж перед стартом ЧМ-2026
Европа13:49
Защитник Челси изъявил желание перейти в Барселону
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK