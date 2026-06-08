Защитник Челси изъявил желание перейти в Барселону

Марк Кукурелья готов покинуть стан "синих" и вернуться в каталонский клуб.

Защитник Челси Марк Кукурелья готов покинуть лондонский клуб во время летнего трансферного окна.

Как сообщает Mundo Deportivo, 27-летний футболист уже сообщил руководству "синих" о своем желании перейти в Барселону, которая проявляет к нему интерес.

Каталонский клуб рассматривает возможность подписания испанского защитника в случае, если команду покинет Алехандро Бальде.

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При этом интерес к Кукурелье также приписывают Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Реалу и Атлетико, однако сам игрок отдает предпочтение Барселоне.

Отмечается, что Челси оценивает своего защитника в 40-50 миллионов евро и будет готово рассмотреть вариант его продажи в случае соответствующего предложения.

В нынешнем сезоне испанец провел в составе лондонской команды во всех турнирах 50 матчей, отличившись одним голом и четырьмя результативными передачами.

Напомним, что Кукурелья является выпускником академии Барселоны и в начале своей карьеры выступал за дубль каталонского клуба.

Ранее сообщалось, что Барселона поставила ультиматум Монако касательно трансфера Ансу Фати.

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