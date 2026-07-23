ПСЖ предложил Забарного двум грандам АПЛ
ПСЖ предложил своего украинского защитника Илью Забарного двум представителям английской Премьер-лиги - Ливерпулю и Челси.
Об этом рассказал журналист Алекс Крук в эфире talkSPORT, обсуждая возможных новичков мерсисайдцев на позицию центрального защитника.
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"Одно имя, которое мне назвали, предлагают Ливерпулю и также Челси - Илья Забарный, бывший защитник Борнмута. Он перешел в ПСЖ, но много там не играл. Он хорошо известен спортивному директору Ливерпуля Ричарду Хьюзу", - сказал Крук.
Напомним, что минувшим летом Забарный перешел из Борнмута в ПСЖ. В составе парижской команды украинец провел 37 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом.
Ранее Реал объявил о подписании защитника Ливерпуля.
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