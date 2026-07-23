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Футбол

ПСЖ предложил Забарного двум грандам АПЛ

Украинский защитник может вернуться в Англию.
Сегодня, 09:59       Автор: Игорь Мищук
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

ПСЖ предложил своего украинского защитника Илью Забарного двум представителям английской Премьер-лиги - Ливерпулю и Челси.

Об этом рассказал журналист Алекс Крук в эфире talkSPORT, обсуждая возможных новичков мерсисайдцев на позицию центрального защитника.

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"Одно имя, которое мне назвали, предлагают Ливерпулю и также Челси - Илья Забарный, бывший защитник Борнмута. Он перешел в ПСЖ, но много там не играл. Он хорошо известен спортивному директору Ливерпуля Ричарду Хьюзу", - сказал Крук.

Напомним, что минувшим летом Забарный перешел из Борнмута в ПСЖ. В составе парижской команды украинец провел 37 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом.

Ранее Реал объявил о подписании защитника Ливерпуля.

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