Манчестер Сити продлит контракты с двумя талантами

Абдукодир Хусанов и Жереми Доку останутся в клубе.

Манчестер Сити намерен продлить сразу двоих игроков, пишет The Athletic.

По информации издания, новые контракты получат Абдукодир Хусанов и Жереми Доку.

Ожидается, что оба игрока без проблем примут предложения клуба. Однако сделка с узбекистанцем должна пройти быстрее.

Напомним, что Хусанов был куплен в 2025 году, а Доку - в 2023 году.

Ранее также сообщалось, что Борнмут отказался продавать своего таланта.

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