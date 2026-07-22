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Футбол

Манчестер Сити продлит контракты с двумя талантами

Абдукодир Хусанов и Жереми Доку останутся в клубе.
Сегодня, 22:07       Автор: Андрей Безуглый
Жереми Доку / Getty Images
Жереми Доку / Getty Images

Манчестер Сити намерен продлить сразу двоих игроков, пишет The Athletic.

По информации издания, новые контракты получат Абдукодир Хусанов и Жереми Доку.

Ожидается, что оба игрока без проблем примут предложения клуба. Однако сделка с узбекистанцем должна пройти быстрее.

Напомним, что Хусанов был куплен в 2025 году, а Доку - в 2023 году.

Ранее также сообщалось, что Борнмут отказался продавать своего таланта.

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