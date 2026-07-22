ФИДЕ сняла санкции с беларуси

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявила о снятии санкций с федерации беларуси.

Совет ФИДЕ принял такое решение на основе рекомендации от МОК, которые предложили снять все санкции с беларуских федераций.

Таким образом представители беларуси смогут принимать участие в турнирах под эгидой ФИДЕ с национальной символикой.

МОК подтвердил свою позицию, согласно которой участие спортсменов в международных спортивных соревнованиях не должно ограничиваться действиями их правительств. В соответствии с этой рекомендацией Совет ФИДЕ постановил, что все ограничения, ранее применявшиеся к Шахматной федерации беларуси, снимаются

Таким образом уже в сентябре на Шахматной Олимпиаде-2026 и Олимпиаде для людей с инвалидностью беларуси смогут принять полноценное участие.

Напомним, что ранее украинский шахматист стал чемпионом Европы.

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