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ФИДЕ сняла санкции с беларуси

Федерация поступила согласно рекомендации МОК.
Сегодня, 18:20       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявила о снятии санкций с федерации беларуси.

Совет ФИДЕ принял такое решение на основе рекомендации от МОК, которые предложили снять все санкции с беларуских федераций.

Таким образом представители беларуси смогут принимать участие в турнирах под эгидой ФИДЕ с национальной символикой.

МОК подтвердил свою позицию, согласно которой участие спортсменов в международных спортивных соревнованиях не должно ограничиваться действиями их правительств. В соответствии с этой рекомендацией Совет ФИДЕ постановил, что все ограничения, ранее применявшиеся к Шахматной федерации беларуси, снимаются

Таким образом уже в сентябре на Шахматной Олимпиаде-2026 и Олимпиаде для людей с инвалидностью беларуси смогут принять полноценное участие.

Напомним, что ранее украинский шахматист стал чемпионом Европы.

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