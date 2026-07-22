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Футбол

Борнмут отказывается продавать талантливого хавбека

Челси сделал крупное предложение по Алексу Скотту.
Сегодня, 21:07       Автор: Андрей Безуглый
Алекс Скотт / Getty Images
Алекс Скотт / Getty Images

Борнмут отказывается продавать Алекса Скотта, пишет Бен Джейкобс.

Напомним, что 22-летний хавбек интересен английским грандам, однако Борнмут не хотел бы расставаться с игроком.

На текущий момент официальное предложение сделал только Челси, предложивший 64 млн фунтов.

Борнмут ответил отказом несмотря на то, что Скотт отказался продлевать контракт. Действующее соглашение рассчитано на несколько лет, потому клуб хочет удержать игрока хотя бы на сезон.

В прошлом сезоне Алекс Скотт провел 39 матчей, отличившись тремя голами и ассистом. Трансфермаркт оценивает его в 50 млн евро.

Ранее также Челси оформил рекордный трансфер.

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