Борнмут отказывается продавать талантливого хавбека

Борнмут отказывается продавать Алекса Скотта, пишет Бен Джейкобс.

Напомним, что 22-летний хавбек интересен английским грандам, однако Борнмут не хотел бы расставаться с игроком.

На текущий момент официальное предложение сделал только Челси, предложивший 64 млн фунтов.

Борнмут ответил отказом несмотря на то, что Скотт отказался продлевать контракт. Действующее соглашение рассчитано на несколько лет, потому клуб хочет удержать игрока хотя бы на сезон.

В прошлом сезоне Алекс Скотт провел 39 матчей, отличившись тремя голами и ассистом. Трансфермаркт оценивает его в 50 млн евро.

Ранее также Челси оформил рекордный трансфер.

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