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Полесье показало домашнюю форму на следующий сезон

Житомирский клуб представил обновленную экипировку белого цвета.
Сегодня, 08:25       Автор: Игорь Мищук
Полесье представило белую форму / ФК Полесье
Полесье представило белую форму / ФК Полесье

Полесье презентовало новую домашнюю форму, в которой команда проведет сезон-2026/27.

Обновленная экипировка житомирского клуба от компании Nike будет белого цвета.

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"В белом - к новым вершинам. Представляем домашний комплект формы ФК Полесья на сезон 2026/27. Лаконичный дизайн, узнаваемые клубные элементы и амбиции, с которыми "волки" начинают новый футбольный год. Эта форма станет частью новых побед и важных моментов в истории клуба", - говорится в сообщении клуба.

Ранее Полесье представило еще один комплект формы, выполненный в черном цвете.

Также житомирский клуб анонсировал, что вскоре будет презентован третий вариант экипировки на новый сезон.

Напомним, что в четверг, 23 июля, Полесье стартует во втором квалификационном раунде Лиги конференций номинально домашним матчем против Копенгагена. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

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