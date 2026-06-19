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Футбол

Полесье определилось с домашней еврокубковой ареной

Житомирский клуб сообщил, где примет Копенгаген в отборе Лиги конференций.
Сегодня, 12:55       Автор: Игорь Мищук
Футбольная арена Кошице / Getty Images
Футбольная арена Кошице / Getty Images

Полесье в июле встретится с Копенгагеном во втором раунде квалификации Лиги конференций.

Как сообщил житомирский клуб, первый матч будет номинально домашним для "волков" и состоится в четверг, 23 июля.

Полесье примет датского соперника в Словакии в Кошице на стадионе Футбольная арена Кошице.

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Ответный матч состоится в среду, 29 июля, в Дании.

Точное время начала поединков пока не указывается.

Напомним, что своего соперника во втором раунде квалификации Лиги конференций ранее также получил ЛНЗ.

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