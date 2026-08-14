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Бывший игрок Шахтера вернулся на родину

Фред - игрок Атлетико Минейро.
Сегодня, 18:33       Автор: Андрей Безуглый
Фред / atletico.com.br
Фред / atletico.com.br

Атлетико Минейро официально объявил о подписании Фреда.

33-летний полузащитник подписал контракт с бразильским клубом до 2029 года.

Сумма сделки составила около 3 млн евро.

Напомним, что Фред является воспитанником Интернасьоналя. Играл также за Шахтер, Манчестер Юнайтед и Фенербахче.

Ранее также сообщалось, что Болонья уже подписала конкурента Довбику.

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