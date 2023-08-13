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Турецкий клуб объявил о подписании бывшего игрока Шахтера

Полузащитник Фред официально сменил Манчестер на Стамбул.
Сегодня, 21:28
Фред / fenerbahce.org
Фред / fenerbahce.org

Бразильский полузащитник Фред, начинавший свою европейскую карьеру в составе донецкого Шахтера, перешел из Манчестер Юнайтед в Фенербахче.

Как сообщает официальный сайт стамбульского клуба, 30-летний футболист подписал контракт на четыре года с возможностью продления еще на один сезон.

Финансовые условия сделки не разглашаются, но, по информации СМИ, хавбек обошелся "желтым канарейкам" в 15 миллионов евро.

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Напомним, что после перехода из Интернасьонала Фред выступал за Шахтер с 2013 по 2018 год. После полузащитник был продан в Манчестер Юнайтед за 59 миллионов евро.

В составе МЮ бразильский хавбек провел за это время 213 матчей во всех турнирах, отличившись 14 голами и 19 результативными передачами. Вместе с манкунианцами он выиграл Кубок английской лиги.

Ранее сообщалось, что турецкий Галатасарай объявил о подписании легионера Шахтера.

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