Экс-игрок Шахтера переходит в турецкую лигу
Манчестер Юнайтед наконец продал Фреда.
Манчестер Юнайтед официально объявил об уходе Фреда в ближайшее время.
Манкунианцы согласовали трансфер бразильца в Фенербахче. Сделка обойдется турецкому клубу в 15 млн евро.
В данный момент 30-летний Фред находится в Стамбуле, где в течение нескольких часов должен подписать контракт.
Напомним, что хавбек присоединился к МЮ в 2018 году, перейдя из Шахтера. С тех пор Фред 213 раз появился в футболке МЮ и отличился 14 голами.
Ранее также сообщалось, что Харри Кейн может уже завтра дебютировать за Баварию.
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