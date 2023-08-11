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Экс-игрок Шахтера переходит в турецкую лигу

Манчестер Юнайтед наконец продал Фреда.
Вчера, 21:56
Фред / Getty Images
Фред / Getty Images

Манчестер Юнайтед официально объявил об уходе Фреда в ближайшее время.

Манкунианцы согласовали трансфер бразильца в Фенербахче. Сделка обойдется турецкому клубу в 15 млн евро.

В данный момент 30-летний Фред находится в Стамбуле, где в течение нескольких часов должен подписать контракт.

Напомним, что хавбек присоединился к МЮ в 2018 году, перейдя из Шахтера. С тех пор Фред 213 раз появился в футболке МЮ и отличился 14 голами.

Ранее также сообщалось, что Харри Кейн может уже завтра дебютировать за Баварию.

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