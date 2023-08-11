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Бавария надеется, что Кейн дебютирует за клуб завтра

Англичанин может сразу же завоевать свой первый трофей.
Вчера, 21:35
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Мюнхенская Бавария намерена сделать все возможное, чтобы дебют Харри Кейна состоялся завтра, пишет Флориан Плеттенберг.

В данный момент английский форвард находится в Мюнхене, где проходит медосмотр.

Если проблем не будет, баварцы готовы действовать максимально быстро и сразу же заключить с Кейном контракт.

Завтра Баварии предстоит сразиться за Суперкубок Германии против РБ Лейпциг. А дедлайн заявки на матч - 16:00 по киевскому времени. Именно в нее должен попасть Харри.

Ранее также сообщалось, что ПСЖ планирует запретить Мбаппе посещать стадион.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Харри Кейн Бавария Мюнхен

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