Бавария надеется, что Кейн дебютирует за клуб завтра
Англичанин может сразу же завоевать свой первый трофей.
Мюнхенская Бавария намерена сделать все возможное, чтобы дебют Харри Кейна состоялся завтра, пишет Флориан Плеттенберг.
В данный момент английский форвард находится в Мюнхене, где проходит медосмотр.
Если проблем не будет, баварцы готовы действовать максимально быстро и сразу же заключить с Кейном контракт.
Завтра Баварии предстоит сразиться за Суперкубок Германии против РБ Лейпциг. А дедлайн заявки на матч - 16:00 по киевскому времени. Именно в нее должен попасть Харри.
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