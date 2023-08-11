ПСЖ намерен запретить Мбаппе посещать стадион
Руководство клуба хочет избавиться от француза.
Боссы ПСЖ продолжают выдавливать Килиана Мбаппе из клуба, выдумывая все новые способы.
Ранее, напомним, нападающего не взяли на тренировочный сбор, а также заставили тренироваться отдельно от команды.
Также Килиан не попал в заявку команды на первый матч Лиги 1. Но и это еще не все. Руководство ПСЖ планирует запретить форварду посещать Парк-де-Пренс.
Таким образом клуб надеется еще больше подчеркнуть отстраненность футболиста от остальных и вынудить его уйти.
Ранее также сообщалось, что Неймар согласовал личный контракт с Барселоной.
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