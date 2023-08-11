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ПСЖ намерен запретить Мбаппе посещать стадион

Руководство клуба хочет избавиться от француза.
Сегодня, 20:30
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Боссы ПСЖ продолжают выдавливать Килиана Мбаппе из клуба, выдумывая все новые способы.

Ранее, напомним, нападающего не взяли на тренировочный сбор, а также заставили тренироваться отдельно от команды.

Также Килиан не попал в заявку команды на первый матч Лиги 1. Но и это еще не все. Руководство ПСЖ планирует запретить форварду посещать Парк-де-Пренс.

Таким образом клуб надеется еще больше подчеркнуть отстраненность футболиста от остальных и вынудить его уйти.

Ранее также сообщалось, что Неймар согласовал личный контракт с Барселоной.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе

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